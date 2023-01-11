منفّذ اعتداء باريس: شاب ليبي كان من المقرر ترحيله في صائفة 2022

جدّت صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 6:45 دقيقة حادثة إعتداء بسلاح أبيض نفذها شاب في عقده العشرين وجرح ستة أشخاص، حسب القناة الفرنسية BFMTV.

وقد تمكنت الشرطة، بتحليل بصمات الأصابع، من التعرف على منفّذ الهجوم وهو شاب ليبي في العشرينات من عمره. وصل إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات ، وكان معروفا للشرطة تحت أسماء مستعارة بعد قيامه باعتداءات مختلفة خاصة على الممتلكات.

وكان من المقرر ترحيله في صائفة 2022، لكن عمليات الترحيل إلى ليبيا معقدة بسبب عدم الاستقرار الحالي في البلاد إضافة إلى عدم عدم وجود قناة تبادل واضحة.