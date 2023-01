في اجتماع موسع بقيادة الرئاسي.. المنفي يدعو لتفعيل باب التنمية شرط الشفافية والتوزيع العادل

أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” على ضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع رفقة عضو المجلس عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من المسؤولين بالحكومة والأجهزة السيادية.

وذكرت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء أن المنفي شدد على أهمية العمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية، شريطة ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022 وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

وكان الدبيبة والكبير بحثا يوم أمس ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، ومسألة دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية.

المصدر: حكومتنا

