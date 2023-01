عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر بوشاح، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز، اجتماع اليوم الأربعاء، مع رؤساء اللجان بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

وتناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.

Trending وكالة نوفا: استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد تهميش المجلس الرئاسي الليبي للمؤسسات المدنية بمؤتمر المصالحة

8.7 مليار دينار ليبي إجمالي منح حكومة الوحدة في 2022

وزارة الإسكان الليبية تبحث تعويض المباني المتضررة في 5 مناطق

The post المجلس الاستشاري الليبي يعقد جلسة تشاورية حول الوثيقة الدستورية الأسبوع المقبل appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا