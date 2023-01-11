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المجلس الاستشاري الليبي يعقد جلسة تشاورية حول الوثيقة الدستورية الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر بوشاح، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز، اجتماع اليوم الأربعاء، مع رؤساء اللجان بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

 كما تم الاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

وتناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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