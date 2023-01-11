العرفي: الدبيبة شرعن أعدادا كبيرة من الميليشيات المسلحة ليمتلك طرفاً في معادلة الصراع

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن صيغة بيان المشري وصالح، جاءت بهذا الغموض، بهدف وضع عبدالحميد الدبيبة تحت الضغط، كونه وزير دفاع وهو من “شرعَن” أعداداً كبيرة من الميليشيات المسلحة، وأدخلها تحت مظلة وزارة الدفاع، ليمتلك رقماً في المعادلة، معتبراً أن كل الأطراف “تلعب أوراقها” لتكون في معادلة الصراع حول من سيكون رئيساً لليبيا.

وأشار العرفي، إلى أنه إلى الآن لا يوجد لديهم تفاصيل عن الوثيقة الدستورية وما تم الاتفاق عليه، ولكنه يعتقد أن هناك لجان شُكّلت من مجلس النواب ومجلس الدولة خاصة في المسار الدستوري، وتوصلت إلى التفاهم في كل النقاط الخلافية، ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وأضاف إن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، جادّان في إيجاد قاعدة دستورية بحكم الضغط الدولي والمحلي، ولا بد من إنجاز قاعدة دستورية “ولو مصغرة” تفضي وتسير إلى انتخابات، مشيراً إلى أن الرئيسين في مسار سياسي، بينما يقع الانسداد الحقيقي في المسار الأمني، ومن السهل إخراج السياسيين في حال توفرت سلطة أمنية.