الدرسي: رواج الصرف على المجموعات المسلحة شجّع الكثير من الشباب أن ينضموا إليها

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن من ضمن المواجهات التي شهدتها العاصمة خلال العام الماضي، تحصلت المجموعات المسلحة على أموال طائلة من حكومة الدبيبة المنتهية لضمان مساندتها، وتحوّلت تلك الأموال إلى شبكة اقتصادية كبيرة من مئات الشركات، التي تضخ لها الأموال أيضا من المصرف المركزي.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” رأى أن رواج الصرف على المجموعات المسلحة، شجّع الكثير من الشباب الذين لا يجدون متنفسًا أو عملًا أن ينضموا إليها، وهو ما أدى إلى تضخم تلك المجموعات، فبعدما كان عناصر الواحدة منها لا يتجاوز 500 شخص، صار العدد 5 آلاف، بينما يستمر تدفق المرتزقة على البلاد.