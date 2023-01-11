دردور: القضاء الليبي حكم ضد مصلحة بلاده بإيقافه الاتفاقية مع تركيا

هاجم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه محللا سياسيا وباحثا، القضاء الليبي بعد الحكم بإيقاف العمل باتفاقية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا.

وشكك دردور في نزاهة القضاء الليبي قائلا في تدوينة عبر “فيسبوك”: “السادة رجال القانون، فيما يتعلق بالحكم القضائي بإيقاف العمل بالاتفاقية البحرية الليبية التركية، هل من المعقول أن يحكم القضاء ضد مصالح بلده العليا لصالح نزاع بين أفراد فاشلين يتنازعون على السلطة، وأيهم يحسب له هذا الإنجاز؟” على حد تعبيره.

وأضاف دردور، الموالي لتركيا بشدة: “ألا يعتقد بأن محاولات القبلي عقيلة صالح مصري الهوى، للسيطرة على القضاء، قد جنت ثمارها، أم أن القضاء الليبي نزيه إلى درجة أنه يمكن أن يحكم لصالح دولة اليونان، ضد بلده ليبيا، عندما يتعلق الأمر بالنزاع بين الدول إذا صح التعبير؟” وفق قوله.