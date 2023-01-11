داخلية الوحدة تتابع سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تأمين طرابلس

ترأس وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي اليوم الاربعاء اجتماعاً ضم مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عبدالباسط فرارة ونائبه عقيد صلاح الدين المرغني، وأعضاء اللجنة الاستشارية للخطة الأمنية لوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها والتي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، بحسب ما جاء في بلاغ للداخلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور الإدارة العامة للتفتيش بمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة الأمنية من خلال التفتيش ومدى التزام أعضاء الشرطة في تأدية مهامهم وواجباتهم المكلفين بها.