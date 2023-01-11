القماطي: فبراير لم تأت بالعلم والنشيد وإنما أعادت الأمور لأصلها

العنوان- طرابلس

انتقد رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، انسحاب تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وأوضح القماطي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن انسحاب تيار سيف بسبب العلم والنشيد الحاليين، باعتبارهما إحدى نقاط الخلاف.

وأضاف رئيس الحزب، أن علم الاستقلال والنشيد الوطني من إنجازات الآباء والإجداد، ونص عليهم دستور الاستقلال الذي كتبته هيئة وطنية من 60 عضوا عندما ولدت ليبيا دولة مستقلة في عام 1951. وعودتهم للمشاركة بعد تسوية الإشكالية.

وأكد القماطي أن ثورة فبراير لم تأتي بالعلم والنشيد وإنما أعادت الأمور إلى أصلها بعد 42 سنة من الطمس، الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة.