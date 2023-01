عملية طعن لـ6 أشخاص بمحطة قطارات في باريس، والمشتبه به “ليبي الجنسية”

قالت قناة “بي إم تي في” الفرنسية إن مواطنا ليبيا طعن 6 أشخاص بسكين صباح اليوم في محطة قطارات شمالي باريس.

وذكرت القناة الفرنسية أن المواطن الليبي أصيب بنيران الشرطة الفرنسية عقب قيامه بعملية الطعن، مشيرة إلى أنه الآن في المستشفى بين الحياة والموت.

وأضافت القناة أن المواطن الليبي يبلغ 23 عاما، وهو يعيش في فرنسا منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أنه لم يتبين إذا كان ينتمي لـ”جماعة إرهابية” أم لا.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا في وقائع الحادثة، وأن التحقيق لا يزال مستمرا.

المصدر: قناة “بي إم تي في”

