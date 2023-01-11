النيابة الليبية تحبس مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية لاستيلائه على أموال المودعين

أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الوحدة العربية لاستيلائه على أموال المودعين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، مارس ولاية بحث ماديات واقعة الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الوحدة العربية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وكيل النيابة استدل على صحة ارتكاب الواقعة، ثم أخذ في بحث نسبتها إلى مساعد مدير فرع المصرف، فأنبأت إجراءات بحث الدلائل عن إثبات سوء سلوك المسؤول بتعمده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب مصرفي آخر، فتأتى له أمر سحبه والانتفاع به دون وجه حق.

وانتهى المحقق بإصدار أمرا بحبس المسؤول احتياطياً ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.

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