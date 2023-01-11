التائب: من الممكن دخول الوحدة الـ6 بمحطة شمال بنغازي لأعمال العمرة

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توقع المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي لأعمال عمرة خلال شهر فبراير القادم تليها باقي الوحدات تباعاً، وذلك وفق الخطط الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة لتحسين أوضاع الشبكة والقدرة الإنتاجية.

التائب وفي تصريح صحفي أشار إلى أنه جرى إرسال 4 شحنات لشركة (GE) الأمريكية، تحتوي على قطع غيار خاصّة بمحطات شمال بنغازي والخُمس وجنوب طرابلس، لصيانتها وإعادة تأهيلها من جديد.

ونوه التائب بأنه لأول مرّة منذ سنوات تنجح الشركة في تخطّي الذروة الشتوية دون اللجوء لطرح الأحمال.