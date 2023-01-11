المنفي والدبيبة والكبير وشكشك يبحثون مبدأ الشفافية في مشروعات التنمية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا بديوان المجلس الرئاسي ضم عضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ونائبه رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وشارك في الاجتماع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.

ووفق بيان لحكومة الدبيية، فيأتي الاجتماع تنفيذاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، والذي خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022م وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

وأكد المتفي أن هذا الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.