سامح لطفي: قوى الشر تسعى لعرقلة كافة محاولات الاستقرار في ليبيا

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أكد اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية على أن هناك قوى شر تسعى لعرقلة كافة محاولات الاستقرار و أية استحقاقات دستورية في ليبيا عبر جماعة الإخوان الإرهابية وتيارات التأسلم السياسي

أشاد اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية باجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين وتوافقهما على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها في القاهرة

وأعلن لطفي أن مصر تلعب دورا كبيرا في حل كافة الملفات والقضايا والأزمات العربية لافتا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي وجهاز المخابرات العامة المصرية لعبوا أدوار هامة جدا للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع في ليبيا

وشدد لطفي على أن ليبيا من أهم دول الجوار حدود غربية فأمنها واستقرارها من أمن واستقرار مصر