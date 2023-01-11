اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تستأنف اجتماعاتها في سرت الأحد المقبل بحضور “باتيلي”

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اجتماعاً في مدينة سرت، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية مصطفى يحيى، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، إن اجتماع يومي 15 و16 يناير الحالي لاستكمال خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قال في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت يوم 15 يناير سيعقد برعاية البعثة الأممية.

وعبر عن أمله أن يتم في هذا الاجتماع منح التخويل اللازم من الجهات الليبية لإنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة في مدينة سرت، حيث لا يزال المراقبون الدوليون لوقف إطلاق النار يعملون من طرابلس.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية ليبية إن ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز الملفات المطروحة للنقاش في الاجتماع المقبل في سرت، بالإضافة لملف تبادل أسرى المعارك في طرابلس 2019 والذي تدفع البعثة الأممية باتجاه تفعيله بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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ولفتت المصادر إلى عملية تبادل الأسرى التي جرت بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وأعيان مدينة الزاوية خلال الأسابيع الماضية، بمثابة تحول إيجابي يحتاج لدعم البعثة الأممية، مرجحاً إبرام المزيد من التفاهمات بخصوص تبادل الأسرى العام الجاري.

وفي ديسمبر الماضي اجريت عملية تبادل للأسرى، بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوحدة، جرى خلالها إطلاق سراح الطيار عامر الجقم، مقابل 15 أسيراً لدى الجيش الوطني الليبي من بينهم العميد يحيى الأسطى من درنة، والزروق حديد.