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احميد: القضاء الليبي وطني ويتمتع باستقلالية تامة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس احميد، إن قرار محكمة استئناف طرابلس بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة، جاء في ظل حالة من الفوضى وعدم استقرار سياسي، ما أدى إلى وجود معارضة شديدة لهذه الاتفاقية.

وأضاف احميد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المؤسسات القضائية في البلاد، هي صاحبة القول الفصل، مؤكدا أن القضاء الليبي وطني ويتمتع باستقلالية تامة، خاصة أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة، منتهية الصلاحية، ولا يحق لها إبرام أي اتفاق.

 

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#إدريس احميد ليبيا محكمة اسئتناف طرابلس

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الوطن الليبية

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