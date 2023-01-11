عبدالرحمن اليسير يقدم أوراق اعتماده قنصلا عاما لليبيا بالإمارات 

تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، البراءة القنصلية لقنصل عام دولة ليبيا في دبي والإمارات الشمالية عبدالرحمن حسين اليسير .

وعقد اللقاء بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إمارة دبي في دبي، وقد رحب الشيخ مكتوم بن بطي بالقنصل العام الليبي وقدم له التهاني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وعبر الشيخ مكتوم بن بطي، عن تمنياته القنصل الليبي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، كما أشاد الطرفان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات.