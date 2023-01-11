الحويج يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار تشجيع الاستثمارات في ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي لبحث إمكانيات الاستثمار في ليبيا في المجال الزراعي.

الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق بمقر ديوان الوزارة، أكد فيه الحويج على أهمية مثل هذه المشاريع لما له دور في التنمية الاقتصادية و الأمن الغذائي، مشيراُ إلى الخارطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشجع المستثمر المحلي والأجنبي للبحث على فرص الاستثمار في ليبيا.

وحضر اللقاء كذلك مدير إدارة الدراسات، ومدير إدارة الاستثمار ، ومدير إدارة العلاقات بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

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