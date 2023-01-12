التاجوري: مجموعة استولت على السلطة تحاول أن تسخر الثروة لغايات الربح

الوطن|رصد

قال المحامي عصام التاجوري، إن هناك مجموعة استولت على السلطة، ومجموعة تمثل الدولة التركية تحاول أن تسيطر على الثروة الليبية، وتسخيرها إلى مؤسسات مساهمة في القطاع الخاص التركي على حساب الدولة الليبية لغايات الربح، معتبراً أن الشخص الذي صدق على الاتفاقية “غير مخول ومفوض بذلك”، بل وقع عليها كشخص وليس كدولة.

وأكد التاجوري في تصريحات، أن الأسس القانونية التي يمكن للقضاء أن يبت في شرعية أو عدم شرعية هذه مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة المنتهية وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز، متاحة، والقرار المستعجل في وقف تنفيذها جاء لوقف أي أضرار ممكن حدوثها، في ما يتعلق بالأعمال الجارية وخطورتها.

وأشار إلى أنه لا حجة أما السلطات الليبية والتركية إن تم توقيع أي اتفاقية منبثقة عنها، لأنه صدر في المذكرة الأصلية وقف تنفيذ، وبالتالي فإن ليبيا “تلعب بورقة القانون الذي يجب أن يسود فوق أي اتفاق قد يتم توقيعه مستقبلاً في هذا الخصوص”