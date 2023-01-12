مهاجر ليبي يهاجم 6 أشخاص بسلاح أبيض في محطة قطار رئيسية بباريس

تعرض 6 أشخاص للطعن بسلاح أبيض منهم واحد في حالة حرجة، اليوم الأربعاء، في محطة القطار “دونور” في العاصمة الفرنسية باريس، على يد مهاجر ليبي الجنسية.

وقالت وكالة فرانس برس، إن الشرطة تمكنت من السيطرة على المهاجم بعد ما أصابته بطلقات نارية.

وذكرت الوكالة المواطن الليبي هو مهاجر غير شرعي، من مواليد عام 2000، ووصل إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات، ومعروف لدى الشرطة بارتكاب أعمال تخالف القانون العام.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن السلطات الفرنسية لا تقوم بترحيل المهاجرين إلى ليبيا بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي السائدة في هذا البلد، الذي مزقته الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة منذ سقوط معمر القذافي عام 2012.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرنسا “لا تملك قناة تبادل لتحديد هوية المواطنين الليبيين”.

وأوضح مصدر بالشرطة الفرنسية أن المهاجر الليبي أصاب عدة أشخاص لسبب غير معروف، وتغلب عليه ضباط الشرطة باستخدام سلاحهم ثلاث مرات، وأنه تم نقله إلى المستشفى بعد ما أصيب في الذراع والرئة.

Trending داخلية حكومة الوحدة تطلق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها

وتعد محطة “دونور” أكبر محطة قطارات في أوروبا والثالثة على مستوى العالم من حيث حركة المرور، حيث تستقبل 700 ألف شخص يومياً وأكثر من 220 مليون زائر سنوياً.