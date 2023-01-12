دبلوماسية روسية: ليبيا دمرتها دول غربية لتجردها من مواردها

قالت نائبة مندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، آنا يفستينييفا، إن دولا غربية دمرت ليبيا لتجريدها من مواردها، تحاول عبر تكهنات لا أساس لها تشويه سمعة المساعدات الروسية للدول.

وأضافت يفستينييفا، “هذه الدول لم تتوقف عند تدمير ليبيا وزعزعة استقرار منطقة الساحل بأكملها”، وتابعت: “عند اتهام روسيا، فإنهم ببساطة يسخرون من المنطق السليم، ومن قدرة الدول الأفريقية على التقييم الملائم للأسباب الحقيقية لمشاكلهم واختيار من تتعاون معهم”.

واستكمل: “الدول التي صرحت بأن روسيا تنهب موارد أفريقيا أو تسهم في تنامي التهديدات الإرهابية، هي التي تشارك في سرقة الموارد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفريقيا”.