النايض: ناقشت مع السفير الأمريكي التطورات السياسية الليبية

عقد المترشّح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا لقاء مرئيا اليوم الأربعاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وقال النايض في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ناقشنا آخر التطورات السياسة في ليبيا، وضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كونها السبيل الوحيد لتجديد الشرعية واستيعاب كافة الخلافات سلميًّا”.

وشدد الطرفان على احترام إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب كانوا جاهزين للتصويت منذ أكثر من عام مضي، والعمل مع المبعوث الأممي وبعثته لتحقيق ذلك بشكل عاجل.