هدية: نعمل على تحديد لقاء في ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية

قال عضو مجلس النواب زايد هدية، إن هناك جهودا حثيثة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تبذل بهدف توحيد السلطة التنفيذية في عموم البلاد للتهيئة للانتخابات المنتظرة.

وأضاف هدية في تصريح صحفي أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، توافقا في القاهرة على معظم نقاط القاعدة الدستورية وسيتم إحالتها إلى المجلسين.

وتابع هدية: النواب ينتظرون دعوة رئاسة مجلس النواب للجلسة التي سيتم خلالها مناقشة كافة النقاط في القاعدة الدستورية واتفاق القاهرة وإن كانت هناك نقاط عالقة، ولكن معظم النقاط أنجزت بالفعل في القاهرة.

ورجح النائب أن يتم عقد لقاء قريب داخل ليبيا لوضع أجندة محددة وخطوات واضحة لخارطة الطريق وتوحيد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب يعمل على ذلك.