إصابة واحدة بكورونا وتعافي 22 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة من 2 إلى 8 يناير الحالي.

وقال المركز، في بيان الأربعاء، إنه تسلم 83 عينة جرى فحصها، حيث بلغت الحالات السالبة 82 حالة، فيما تعافت 22 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 1.2%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و154 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و697 حالة، و20 حالة نشطة.