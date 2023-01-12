“وزارة المنقوش”: أعلنا عن مناقصة “نظافة وسفرجة” للمحافظة على المال العام 

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ظهر اليوم مناقصة لممارسة فتح مظاريف الخدمات العامة “نظافة وسفرجة” التي جرى الإعلان عليها عبر منصة المشتريات الحكومية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات مباشرة صادرة عن رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالأخذ بمبدأ الترشيد في الإنفاق والمحافظة على المال العام والعمل بمشروع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية.

وحضر هذه المناقصة كل من إبراهيم الفيتوري مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء, وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأعضاء لجنة المشتريات بالوزارة، وتم استعراض وفتح عدد 11 من المضاريف للمفاضلة بينهما واختيار أنسبها وأفضلها.