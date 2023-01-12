مجلس الدولة: لا يوجد أي دور للمنقوش في إقرار القاعدة الدستورية

نفى مجلس الدولة الاستشاري تصريح وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش خلال لقائها عددا من النواب بشأن دورها المزعوم في إقرار القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إنه تابع ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان أنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.