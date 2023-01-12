النيابة العامة تأمر بالحبس الاحتياطي لمساعد مدير مصرف الجمهورية فرع الوحدة العربية

الوطن| متابعات

أمر وكيل النيابة فرع مكافحة جرائم الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، برفع دعوى جنائية إلى قضاء الحكم، ضد مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الوحدة العربية، إثر اتهامه بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال المودعة.

وبعد التحقيق والتحري، استدل وكيل النيابة على صحة ارتكاب الواقعة، ثم أخذ في بحث نسبتها إلى المسؤول في المصرف، حيث تم إثبات سوء سلوكه؛ من خلال تعمّده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب مصرفي آخر، وعلى إثره أحال وكيل النيابة الدعوى إلى غرفة الاتهام.