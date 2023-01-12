تنفيذ 383 مشروعا من مخصصات التنمية للعام المالي 2022 بينها 4 جسور في بنغازي

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قدم، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، عرضًا تفصيليًا لخطة الجهاز التي تستهدف تنفيذ 383 مشروعًا من مخصصات التنمية للعام المالي 2022، واستكمال المشروعات الجارية، وحل المختنقات الأساسية في البلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، الأربعاء، خصص لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023.

ومن أهم المشروعات بحسب مكتب الدبيبة مشروع الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي في سبها، وإنشاء 4 جسور في بنغازي، بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات.

وبدوره أكد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية لأهمية هذه الخدمات للمواطنين، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لبدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع لأهميته.

كما أكد على ضمان التوزيع العادل لمشروعات المياه والصرف الصحي على كافة المناطق، وأهمها مشروع الإمداد المائي في درنة.