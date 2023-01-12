أحمد السنوسي: الدبيبة أكثر المستفيدين من الوضع الاقتصادي في ليبيا منذ 2011

اعتبر أحمد السنوسي الصحفي والإعلامي المُتخصص في الشؤون ‏الاقتصادية، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هو أكثر المستفيدين من الحالة الاقتصادي في ليبيا بدءا من تحرير سعر الصرف حتى مع الأزمة الروسي الأوكرانية والاستفادة من زيادة سعر النفط.

وقال “السنوسي”، في منشور له بفيسبوك، “تزامن تعديل وتوحيد سعر الصرف مع جلوس الدبيبة على كرسي الحكومة، ما جعل هنالك وفرة في الميزانية على عكس أعوام للسراج ومن قبله، حيث كانت دائماً الميزانية بالعجز.

وأضاف، “لاول مرة منذ 2011 خرج بند المحروقات من الميزانية واصبحنا نستبدل النفط بالمحروقات، وكل هذا تزامن مع الحرب الروسية الاوكرانية، وبالطبع شأن ليبيا شأن أي دولة نفطية استفاد الاقتصاد الليبي من هذه الحرب بزيادة اسعار برميل النفط عالمياً الذي أيضاً جاء في مصلحة الدبيبة.

وتابع “ضف على هذا بواقي العام الماضي من الميزانية وتوزيع الميزانيات على الجهات التي يستطيع الدبيبة تحريكها واستخدام المال فيها، نتيجة كل هذه الفرص الاستثنائية، سيتحصل الدبيبة على كم وافر جداً من المال منها 16 مليار دينار بين الشركات المصرية والتركية ناهيك عن ميزانية اخرى للتنمية.

وأبدى اعتقاده بأن سنة 2023 سنة ستكون إستثنائية في ليبيا، وسيكون هنالك نهضة في البنية التحتية والطرقات والمشاريع، وستتزامن هذه النهضة مع فساد كبير أيضاً”.