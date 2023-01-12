بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 12 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 12 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال وتكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد الجمعة على بعض مناطق الشمال الشرقي ،ويبقى الطقس بارد نسبياً على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد تشمل أغلب المناطق خاصة (الخليج –بنغازي والجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-19)مْ, ولاتتجاوز (12)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:20)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).