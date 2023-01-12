الكهرباء تؤكد قرب الانتهاء من مشروع إنشاء محطة جديدة في جنزور

أخبار ليبيا 24

قالت، الشركة العامة للكهرباء، إنها تواصل العمل بوتيرة عالية على استكمال مشروع إنشاء محطة الحقن جهد 30 ك. ف في جنزور غرب طرابلس.

وأضافت الشركة، أن الهدف من المشروع هو تحسين الجهد واستقرار الشبكة بالمنطقة وتخفيف الأحمال على بعض المحطات.

وقالت، إنه تم إجراء الاختبارات التشغيلية بعد الانتهاء من تجهيز المشروع، وجارٍ حاليًا العمل على ربط الكابلات بمحطة الـ 220 لتغذية الأحمال.

وذكرت الشركة، أن من المتوقع دخول المحطة على الشبكة خلال المدة القريبة القادمة، وذلك بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وأكدت الشركة، أنها تواصل جهودها لصيانة وتجديد المحطات القديمة والمتهالكة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في عديد المناطق.