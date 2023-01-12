النائب العام يأمر بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط .

وذكر مكتب النائب العام في بيان أنه “في سياق التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط ؛ تممت سلطة التحقيق جزءًا آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد؛ والآثار المترتبة عليها”.

وبحسب البيان، اضطلع المحقق بمسؤولية مواجهة مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة ؛ بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية.

وانتهى إلى مواجهته بالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية، وبفراغه من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.