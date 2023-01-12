مدير أمن طرابلس يطالب مراكز الشرطة بمتابعة المطلوبين وضبطهم

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طالب، مدير أمن طرابلس، لواء محمود العابد، رؤساء مراكز الشرطة، إعطاء أهمية لمتابعة المطلوبين وضبطهم، والمجاهرة بالأمن داخل العاصمة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه معهم، الأربعاء، في حضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب والأقسام.

وقالت، مديرية أمن طرابلس، إنه تمت مناقشة سير العمل الأمني بمراكز الشرطة والوقوف على العراقيل التي تواجهها، إضافة إلى مناقشة الأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق للبلاغات وتسجيل الشكاوى الواردة.

وأضافت، أن العابد شدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والقانون وحسن معاملة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، باعتبار أن مراكز الشرطة مرافق خدمية يحتاجها المواطن، كما أكد، على أن مراكز الشرطة هي إحدى أجزاء النظام الوطني المختصة بالعدالة الجنائية، ولها دور هام في المساهمة في تطبيق القانون والحد من الجريمة.