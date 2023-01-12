السفير الألماني: ندعم أي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية

الوطن| رصد

أكد السفير الألماني لدى ليبيا مخائيل أونماخت خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفين دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وبحث السفير الألماني والمنفي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه ويشرف عليه المجلس الرئاسي.

وثمن أونماخت حرص المجلس الرئاسي على إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأشاد المنفي من جانبه بدور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، على قاعدة دستورية وقوانين توافقية، لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.