الجزائر: ندعم جهود رئيس الكونغو رفيعة المستوى حول ليبيا

عبرت دولة الجرزائر عن تجديد دعمها للجهود التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق.

واستُقبِل رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، والذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الآفاق الواعدة للرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في سياق الاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة خلال هذا العام، إلى جانب مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية والتحديات التي خلفتها على الدول والشعوب الافريقية.

ومن جانبه، عبّر الرئيس دونيس ساسو نغيسو عن تقديره لمساعي الرئيس عبد المجيد تبون التي تعكس التزامه بالمساهمة في تعزيز العمل الافريقي المشترك في إطار المنظمة القارية وتوحيد أصوات ومواقف الدول الافريقية على الساحة الدولية.

كما حمّل الوزير لعمامرة نقل تحياته الخالصة إلى أخيه الرئيس تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف بناءً على ما يجمع البلدين من التزام ثابت بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.