سويري يحذر: الدبيبة يسعى لإعادة ليبيا إلى نقطة الصفر

الوطن|رصد

حذر المحلل السياسي سالم سويري، من رفض حكومة الدبيبة منتهية الولاية لاتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، في القاهرة.

وقال سويري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هذا التوافق مهدد بعدم اعتراف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خاصة مع رفضه السابق للحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ولذلك قد نعود إلى النقطة نفسها.

وأكد سويري أن التوافق الحالي بين المجلسين هو خطوة مهمة لإنجاح العملية السياسية والمرور بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الليبيين عانوا كثيرا من الانقسام السياسي وسيدعمون أي جهود لتوحيد السلطة التنفيذية، ولن يدعموا بأي شكل من الأشكال من يختلق المبررات للبقاء في منصبه ضاربا عرض الحائط بالتوافق وإرادة الليبيين في استقرار بلدهم.

وشدد سويري على أن توافق مجلسي النواب خطوة مهمة وأساسية، وقد ينتج عنها توحيد قريب للسلطة التنفيذية التي تقود البلاد باتجاه الانتخابات المؤجلة والتي ينتظرها ملايين الليبيين الذين سجلوا بياناتهم للتصويت فيها