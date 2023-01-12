إطلاق برنامج وطني لتسيير القوافل الطبية إلى المناطق النائية

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بحث، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبد الوكيل، مع مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أحمد مليطان، العمل على توحيد الجهود لإطلاق برنامج وطني مشترك لتسيير القوافل الطبية للمناطق النائية، واستجلاب الأطباء الزوار.

وقالت وزارة الصحة، إن عبدالوكيل أكد على ضرورة دعم الخدمات الطبية، من خلال العمل وفق نظام الحوكمة، بما يحقق كفاءة في الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالٍ وقدر كاف من المسؤولية والشفافية.

وأضافت، أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك للعمل على تنفيذ البرنامج، فضلًا عن الاتفاق على دعم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للمستشفيات ببعض المعدات الطبية وفق الاحتياج، ودعم اللجان الطبية والمركزية بالمناطق.

وعقد الاجتماع بحضور مديري إدارات الشؤون الطبية، والنفقات الصحية، والمناطق بوزارة الصحة، وعدد من مديري الإدارات بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.