الارصاد: اجواء باردة وامطار جيدة ورعدية اليوم وغداً بهذه المنـاطـــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 12/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء يبقى الطقس بارد نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر, وتنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى أقل من (04) درجات مئوية.

ووفقا للتقرير تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين الى آخر على مناطق الشمال الشرقي وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار رعدية جيدة هذه الليلة ويوم الغد الجمعة على مناطق(الخليج –بنغازي والجبل الأخضر )، بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الغدعلى المنطقة الممتدة من طرابلس الى سرت يتخللها سقوط أمطار خفيفة .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق الشمال الشرقى يوم الاحد القادم بتقلبات جوية مصحوبة بامطار جيدة وسنوافيكم بتتبع الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.

والله اعلــــــــــــــم.