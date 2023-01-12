استمرار هطول الأمطار على مناطق الشمال الشرقي لليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق الشمال الشرقي لليبيا استمرار سقوط الأمطار الجيدة خاصة على الجبل الأخضر. وتصحب الأمطار خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، في حين تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

ومن المتوقع، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة القصوى باردة نسبيا، حيث تتراوح ما بين 14 إلى 19 مئوية ولا تتجاوز 12 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال المركز، أن درجات الحرارة تنخفض آخر الليل وفي الصباح الباكر لتقترب من درجة الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

وحذّر المركز، من ريح شمال شرقي إلى غربي نشط على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت وغربي الى شمال شرقي نشط إلى قوي على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن سرعة الريح تتراوح ما بين 25 إلى 30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.5 متر.