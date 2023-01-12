التكبالي: يجب فتح المجال لترشح الجميع وصندوق الانتخابات هو الفيصل

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أنه يجب فتح المجال لترشح الجميع وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم”.

وقال التكبالي، في تصريح صحفي، إن “عقد كل طرف لتحالفات وتفاهمات لإقصاء المنافسين لن تسفر إلا عن عدم تحقق الانتخابات نهائيًا”.

وأردف أن “بند إقصاء العسكريين لحين تقدمهم باستقالتهم مقدمًا لا يزال خاضعاً للنقاش”.

وأشار التكبالي إلى أن ” عقيلة لم يرد على تصريحات المشري حول استقالة العسكريين لعدم توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي”، لافتًا إلى أن “عقيلة يعتبر كل ما طرحه المشري حول الوثيقة الدستورية هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية”.

وختم موضحًا أن “شخصيات وقوى ليبية متعددة مستمرة بعقد اجتماعات في القاهرة لحلحلة أزمة الانتخابات للحفاظ على مصالحهم ومواقعهم”.