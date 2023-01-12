إزالة وهدم المباني والمنشآت المخالفة الواقعة بمنطقة قصر خيار

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بإزالة وهدم المباني والمنشآت المخالفة الواقعة داخل الغابات العامة المملوكة للدولة بمنطقة قصر خيار الشهادة العقارية رقم (15794)، وإعادتها إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة، أنه تم العمل بالتنسيق مع إدارة الغابات قصر خيار وعضو لجنة تابع لوزارة الزراعة بعد أن تم تحديد الغابة وإزالة كل المباني والإنشاءات والتقسيمات وردم الآبار ووضع علامات لحدودها، وسيتم تسليم الغابات للجهات المختصة بقطاع الزراعة.