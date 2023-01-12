استمرار الأجواء الباردة وهطول الأمطار على شرق ليبيا

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تبقى حالة الطقس باردة نسبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 14 إلى 19 ولا تتجاوز 12 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من 04 درجات مئوية .

وأضاف، أن الأمطار المتفرقة ستستمر من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار رعدية جيدة هذه الليلة ويوم الغد الجمعة على مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر.

وذكر، أن السحب تتكاثر بداية من يوم الغد على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت ويتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد القادم بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار جيدة.