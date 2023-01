ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الانتخابات هي ذروة سنام الديمقراطية وبها تجدد الشرعية “الرئاسية والنيابية” بالصناديق.

الحصادي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه بالانتخابات يحافظ على السلم المجتمعي من خلال التداول السلمي على السلطة.

وتابع: “ولكي تُؤتي أُكلها ينبغي أن تكون آمنة مطمئنة تنافسية لا تصارعية والهدف منها الإصلاح والاستقرار والبناء، لا المصالح ولا الإقصاء ولا الانتقام”.

Shares

The post الحصادي: ينبغي أن تكون الانتخابات آمنة مطمئنة تنافسية لا تصارعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية