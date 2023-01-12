الخارجية والنواب يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور لضمان أمن واستقرار ليبيا

طرابلس 12يناير 2023 م ( وال ) – أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي؛ لضمان أمن واستقرار ليبيا وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” أمس الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع عدد من أعضاء مجلس النواب […]

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