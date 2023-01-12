الطقس في ليبيا.. أجواء باردة وأمطار متفرقة على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، عن بقاء الطقس باردا نسبيا على معظم مناطق البلاد.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المناطق من طرابلس حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة وغدا تشمل معظم المناطق خاصة الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.