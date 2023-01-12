مجلس الدولة يعترض على تصريح لخارجية الوحدة بشأن دورها في إقرار القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

اعترض مجلس الدولة على ما جاء في تصريح لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة بشأن دورها في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونفى المجلس، عبر مكتبه الإعلامي، أي دور للوزارة في إقرار القاعدة الدستورية “لا من قريب ولا من بعيد”.

وقال المجلس، إن المكتب الإعلامي تابع ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، بشأن دورها المزعوم في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف، نؤكد بأنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.

وعقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبحثت المنقوش مع الأعضاء آخر التطورات السياسية في ليبيا. وأكدت على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.

وقالت الخارجية بحكومة الوحدة، إنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي، لضمان أمن واستقرار ليبيا، ووصولاً إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم.