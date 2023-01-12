الشريف: المصالح الوطنية تفرض عليّ الدفاع عن اتفاقيتنا مع تركيا

زعم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن المصالح الوطنية تفرض عليه الدفاع عن اتفاقية حكومة الدبيبة المنتهية مع تركيا، بحسب تعبيره.

وقال الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إلى أعداء أنفسهم من جماعة البونتات، تعلم أن تضع خلافاتك جانبًا عندما تكون مصالح بلادك على الطاولة”، وفقا لوصفه.

وأضاف “نحن تعبنا في الدفاع عن الاتفاقية لأننا ندافع عن مصالح بلادنا وليس عن دولة أخرى، فالمصالح الوطنية تفرض عليك أن تنحاز لوطنك حين تسعى في تحقيقها. هذا إن كانت لديك وطنية وليس مجرد شعارات وهمية”، على حد زعمه.