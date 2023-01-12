سميرة: الليبيون ليسوا في حاجة إلى مصالحات وما يحدث هدفه تمكين العسكر من الحكم

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن الليبيين ليسوا في حاجة إلى مصالحات، زاعمة أن ما يحدث هدفه تمكين «العسكر» من الحكم، وفقا لوصفها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لنتحدث بالعقل والمنطق. هل في ليبيا حرب أهليه لكي تتم المصالحة بين أفراد الشعب، هل هناك حرب قبليه بين القبائل تلزم المصالحة بينهم، هل هناك حرب بين المدن في ليبيا تلزم المصالحة؟ طبعا لا”، على حد تعبيرها.

وأضافت “إذا ما قصة هذه المصالحات الوهمية التي يتغنون بها كل فترة؟، أزمة ليبيا لا تريد مصالحات بل تريد تطبيق القانون وتنفيذه، مصيبة ليبيا هو التدخل الأجنبي الذي يدعم أطراف لأجل السيطرة علي البلاد عسكريا لاستنزاف خيراتها، مصيبة ليبيا في الدعم الخارجي الذي يدعم المتمردين وشذاذ الآفاق لكي يدمروا بلادهم بأموال أجنبية”، بحسب حديثها.

وتابعت “هذا الأمر لا يحتاج مصالحات بل يحتاج تطبيق القانون ووضعهم في السجون لترتاح البلاد، ولكن ياليتهم يكونوا شجعان ويعترفون بالحقيقه، وأن كل ما يحدث لا صلة له بالمصالحات بل الغرض منه هو تمكين العسكر من حكم البلاد عن طريق المصالحة معهم والقبول بالانقلاب العسكري والاندماج معه لتكوين مؤسسة عسكريه يكون الانقلاب هو المسيطر والمسير لها، كما نصت عليه تماما بنود لجنة 5+5 الموقع عليها في موسكو، هذا هو الواقع فكفوا عن الكذب وانزعوا أقنعتكم وتحدثوا مع الناس بالحقيقة بدون تزييف”، وفقا لزعمها.