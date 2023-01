ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب سارة السويح عن استغرابها وأستهجانها صمت المؤسسات الأمنية داخل وجنزور وخارجها عن واقعة تعرض منزلها للهجوم المسلح ليومين متتاليين.

السويح قالت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إنه ما كانت لتحدث هذه الواقعة لو لم تتوفر حماية غطاء شرعي لهذه المجموعات.

