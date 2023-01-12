طرابلس 11 يناير 2023م (وال) ـ قام نائب رئيسِ حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” رفقة آمر منطقة الساحل الغربي اللواء الدكتور “صلاح الدين النمروش” بزيارة إلى معسكر التكبالي اليوم الأربعاء بحضور آمر منطقة طرابلس العسكريّة اللواء “عبد القادر منصور”. وأفاد المكتب الإعلامي للواء 444 قتال بأن الزيارة تهدف للوقوف على أعمال ومجهودات اللّواء في فرض […]

ظهرت المقالة أبوجناح يتفقد معسكر التكبالي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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