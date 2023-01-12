برلماني ليبي يطالب بفتح المجال لترشح الجميع بالانتخابات دون إقصاء

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إنه يجب فتح المجال لترشح الجميع وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية له، أن عقد كل طرف لتحالفات وتفاهمات لإقصاء المنافسين لن تسفر إلا عن عدم تحقق الانتخابات نهائيا، مشيرا إلى أن بند إقصاء العسكريين لحين تقدمهم باستقالتهم مقدمًا لا يزال خاضعاً للنقاش.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رئيس المجلس، عقيلة صالح، لم يرد على تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، حول استقالة العسكريين لعدم توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي.

وأوضح التكبالي، أن عقيلة صالح يعتبر كل ما طرحه المشري حول الوثيقة الدستورية هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية.

وتابع: “شخصيات وقوى ليبية متعددة مستمرة بعقد اجتماعات لحلحلة أزمة الانتخابات للحفاظ على مصالحهم ومواقعهم”.